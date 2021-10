Montréal : une nouvelle église bientôt vendue, mais pas détruite

L’église Saint Enfant Jésus de Vieux-Pointe-aux-Trembles, à Montréal, devrait être bientôt cédée à la société de développement Angus (SDA) a annoncé la paroisse, qui veut céder l’église depuis fin 2020 pour éviter la faillite pure et simple.

En novembre dernier, la paroisse – qui a toujours un curé et célèbre toujours dans cette église, à 9h30 les dimanches – avait indiqué qu’elle vendrait cette église pour cause de déficit, et se replierait sur saint Marcel : “la question était déjà sur la table depuis plusieurs années. Avec un déficit annuel moyen de 38 000$ qui s’accumule depuis 2012 et des besoins d’investir 330 000$ dans la rénovation des toits, la paroisse Saint-Enfant-Jésus, qui gère l’église du même nom et celle de Saint-Marcel, n’est plus rentable, explique Gérald Lajeunesse, curé de la paroisse“, dans le Journal Métro. La crise du Covid a accéléré la chute du nombre des fidèles et donc des recettes que connaissent les paroisses canadiennes depuis des années.

La paroisse souhaitait alors “préserver le bâtiment, et qu’il garde un usage collectif“. Il pourrait donc être réhabilité en équipement public. Bâtie en style néogothique, cette église date des années 1937-39.