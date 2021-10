Les fidèles de Saint Germain demandent encore et toujours la messe traditionnelle

Depuis plusieurs années, les fidèles de Saint Germain en Laye (diocèse de Versailles) attachés à la messe traditionnelle demandent la célébration, d’une messe régulière… par défaut de réponse, ils ont organisé la célébration d’une messe régulière dans la chapelle de l’hôpital, puis devant puisque celle-ci a été fermée :

La prochaine messe sera célébrée dimanche 10 octobre 2021 à 11h00 sur le parvis de la chapelle Saint Louis de l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye (accès par la rue Armagis) selon les modalités habituelles.

Nous aspirons depuis plus de 15 ans à bénéficier de la célébration par un prêtre bienveillant de la messe traditionnelle chaque dimanche et fête à un horaire compatible avec la vie familiale dans une des églises de Saint-Germain-en-Laye (depuis bien longtemps l’église des Franciscaines avenue Foch, comme la chapelle de l’hôpital sont inutilisées le dimanche matin).

Remplis d’une profonde espérance filiale en la nomination de Mgr Crepy, nous pensons à ces mots du Père Pochet, ancien prêtre du diocèse de Versailles resté fidèle à la liturgie traditionnelle : « Regardez et prenez en pitié ceux qui ne veulent au fond d’eux-mêmes que vivre en chrétiens fidèles… »