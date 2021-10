Paris : nouvelle manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle

Ce samedi devant la nonciature apostolique avait lieu une nouvelle manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle, à Paris et ailleurs.

Les organisateurs communiquent :

“Ce samedi 9 octobre, de 12h à 12h 45, encore une fois des fidèles catholiques attachés à la liturgie et au catéchisme traditionnel ont manifesté par la prière devant la nonciature apostolique, avenue du Président Wilson à Paris.

A nos pieuses protestations va bientôt s’ajouter celle de Saint-Georges-de-la-Villette.

Nous avons aussi appris sans surprise mais avec tristesse que, dimanche dernier, à Saint-Eugène, Mgr Thibaud Verny, évêque auxiliaire venu procéder à l’installation du nouveau curé a refusé le dialogue que lui demandaient les fidèles de la paroisse sur les restrictions des célébrations traditionnelles, l’interdiction faite aux prêtres des communautés Ecclesia Dei de célébrer à Paris. Tant à la fin de la première messe (en français, célébrée selon le missel de Paul VI) qu’à la fin de la grand’messe chantée traditionnelle de 11h, Mgr Verny est resté enfermé dans la sacristie pendant plus de 45 minutes, avant de filer à l’anglaise par une porte latérale sur la rue du Conservatoire.

Nous reproduisons un extrait du communiqué publié par l’association de Soutien à la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile :

Ce refus du dialogue et cette exclusion, par l’archevêque de Paris et ses auxiliaires, des fidèles laïcs des paroisses où est célébrée la messe traditionnelle, est incompréhensible et scandaleuse et nous remplit de tristesse. Rappelons que, dans sa lettre pastorale du 3 septembre dernier, Mgr Aupetit appelait à « construire une Église fraternelle » et à « fortifier la communion et l’unité pour nous ouvrir à l’amitié universelle. » Nous avons hélas la sensation qu’à l’archevêché de Paris, les actes contredisent les paroles“.