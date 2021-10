Terre de Mission (10/10/2021) : le Saint-Suaire et le Motu Proprio

L’émission Terre de Mission de TV Libertés évoquait ce dimanche deux sujets interressants : l’actualité du Saint-Suaire et le Motu Proprio avec les actions de l’association Juventus traditionis.

L’association « Juventus traditionis » (la jeunesse de la Tradition) vient de voir le jour. Son but est de promouvoir la messe traditionnelle et de soutenir les mouvements de résistance qui œuvrent à la défense de la messe dite de Saint Pie V face aux interdictions épiscopales. Clotilde Juge, responsable de la communication, présente les actions en cours et les projets de l’association.