TC: Juventus Traditionis et la situation à Paris

Les jeunes de Juventus Traditionis s’interrogent sur la situation de la messe traditionnelle à Paris :

Notre combat n’est pas simplement pour la messe Saint Pie V, ce bien universel qui profite à tous les croyants et qui a permis tant de conversions. Nous nous mobilisons aussi pour l’ensemble des sacrements et des apostolats qui l’entourent. Ce que nous souhaitons c’est de pouvoir continuer a exprimer notre foi non seulement dans l’Eucharistie, mais aussi lors des baptêmes avec un exorcisme complet, un catéchisme non édulcoré, des mariages dont la préparation et la liturgie sont à la hauteur de nos attentes.

Nous souhaitons tout simplement pouvoir vivre et partager avec toute l’Eglise l’expression de notre foi qui est incarnée par tous ces aspects.

Une Église synodale ne tient pas seulement à sa forme mais doit aussi avoir de la substance, afin de faciliter «le dialogue et les interactions dans le Peuple de Dieu, particulièrement entre prêtres et laïcs» comme le dit le pape.

C’est pourquoi nous aurions aimé pouvoir discuter avec Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, qui installait le nouveau curé de la paroisse Saint Eugène – Sainte Cécile, mais il a préférer fuir.

C’est pourquoi nous souhaitions dialoguer directement avec lui lors de sa venue à la paroisse St Dominique à Paris ce Dimanche. Les propos stupéfiants tenus à cette occasion par l’archevêque de Paris ne nous ont pas permis d’obtenir de réponses sur le fond.

C’est pourquoi, comme la semaine dernière, nous vous donnons rendez-vous ce Mercredi à Saint François Xavier à 19h15, et posons des questions à l’archevêque de Paris dans une lettre.

Notre mobilisation se poursuivra, et s’amplifiera tant que nous ne pourrons vivre pleinement notre foi comme tous les catholiques. C’est l’expression de notre foi que l’on souhaite conserver. Et il n’est pas possible d’un simple décision supprimer la vie de fois de milliers de croyants. Ils ne l’accepteront pas, on ne peut nier ou interdire le réel.

LISTE DES ACTIONS À PARIS

– Lundi 12h45 Sainte Clotilde

– Mercredi à 17h Chapelet à Saint Georges de La Villette

– Mercredi 19h15 Chapelet itinérant de Saint François Xavier à N.D. du Lys suivi de la messe

– Samedi 12h Manifestation devant la nonciature

– Dimanche 18h Rosaire à N.D. du Travail

– Les Mardi et Jeudi de 13h à 14h Quelques veilleurs prient et discutent devant l’évêché de Paris