Eglises parallèles : Les armoiries d’un evêque américain usurpées

Parmi les plus de 1000 “évêques vagants” consacrés par une nuée d’églises parallèles, généralement pseudo-orthodoxes, pseudo-protestantes ou encore pseudo-traditionnelles, on trouve quelques dizaines de faux “évêques” en France. Parmi eux, un certain “Mgr Picou“, consacré en 2017 au sein d’une église parallèle, qui affiche des armoiries épiscopales d’autant plus belles… qu’elles appartiennent en réalité à un vrai évêque, auxiliaire aux Etats-Unis.

Une rapide recherche permet de constater qu’il s’agit en réalité des armes d’Andrew Harmon Cozzens, évêque auxiliaire de Saint-Paul et Minneapolis depuis 2013.

“Mgr Picou”, “ordonné” prêtre dans une église parallèle en 2010, a été “sacré” par James Atkinson Wake au sein de la soi-disant “église catholique romaine d’Angleterre” qui n’a rien de catholique et est une émanation de Mgr Carlos Duarte Costa, excommunié en 1945 pour dérive communiste, et à l’origine de diverses églises parallèles au Brésil et au Venezuela notamment. Du point de vue de l’Eglise catholique, il n’est ni prêtre, ni évêque.

Néanmoins “Mgr Picou” a changé de “crémerie” début 2021 en passant dans la tout aussi parallèle “Fraternité Saint-Alphonse” ou SSAL ou “église catholique traditionnelle” basée dans une maison du New Jersey, 300 Peach Street à Hammongton. La SSAL se fait passer pour des Rédemptoristes, mais est en réalité une église parallèle, représentée par une demi-douzaine “d’évêques” en Afrique, aux Etats-Unis, au Cameroun – pays qui accueille de nombreuses églises parallèles – au Brésil et aux Philippines.

Quant à lui, “Mgr Picou” est actif dans la région de Caen (14), où il figure comme “abbé Picou” dans un avis de décès en 2016.