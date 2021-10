Royaume-Uni: un prêtre bloqué pour l’extrême-onction

L’assassinat de Sir David Amess, député britannique, a fait le tour des médias. Mais ce que l’on sait moins, c’est que c’est ce député Tory – et aussi défenseur de la vie – n’a pu être approché par un prêtre alors qu’il était agonisant. En effet, le père Jeffrey Woolnough n’a pu franchir le cordon de police destiné à sécuriser l’église où l’assassinat a eu lieu. Bref, après toutes les attaques contre les sacrements (messe, confession, mais aussi le mariage si on retient les remises en cause ad intra), notamment constatées depuis un et an demi, c’est au tour de l’extrême-onction ?

"A Catholic priest, Fr Jeffrey Woolnough, arrived at the police cordon offering to administer last rites to the Catholic MP. He said: 'The officers said that because it was a crime scene,and also the nature of the scene, it just wasn't possible.'"

Absurd! https://t.co/YkMuA8zHa7

— Rorate Caeli (@RorateCaeli) October 15, 2021