Le Pape François a ordonné deux nouveaux évêques ce matin à Saint-Pierre de Rome, l’Italien Mgr Guido Marini, nouvel évêque de Tortona, qui fut pendant des années son chef des cérémonies liturgiques, et le Chilien Mgr Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secrétaire de la Congrégation pour le Clergé.

L’évêque « a la responsabilité de servir et non de dominer » et doit rester proche « du Peuple de Dieu, des autres évêques, de ses prêtres et de Dieu ».

« Dans l’évêque, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, souverain sacrificateur pour toujours, est présent au milieu de nous », « le Christ dans la paternité de l’évêque guide le peuple de Dieu dans son pèlerinage terrestre vers le bonheur éternel ».

« Réfléchis, tu as été choisi parmi les hommes et pour les hommes. Pas pour toi, mais pour les autres ». « L’épiscopat est service, et non pas honneur ».

« Ceux viennent de ce parti et moi de celui-ci. Soyez des évêques. Il y aura des discussions entre vous mais en frères et voisins. Ne dites jamais du mal des frères évêques. Troisième proximité avec les prêtres : n’oubliez pas qu’ils sont les prochains, les plus proches de vous. Si vous apprenez qu’un prêtre vous a appelé, contactez-le le jour même ou le lendemain, il saura par là qu’il a un père. S’ils ne viennent pas à vous, allez les trouver. Quatrième proximité avec le saint peuple fidèle de Dieu : n’oubliez pas que vous n’avez pas été retiré du troupeau par une élite qui a étudié et qui a de nombreux titres et qui doit donc être évêque. N’oubliez pas ces quatre quartiers ».