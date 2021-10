Notre-Dame du Travail (Paris) : le collectif Paris Tradition 14e communique

Ce dimanche soir, la mobilisation se poursuit devant Notre-Dame du Travail (Paris 14e) pour le retour de la messe traditionnelle.

« En ce 21ème dimanche après la Pentecôte, les fidèles étaient à nouveau au rendez-vous devant l’église Notre-Dame du Travail pour égrener leurs trois chapelets en lieu et place de la messe traditionnelle (missel de 1962) supprimée par décision de Mgr Aupetit suite à la publication du Motu proprio Traditionis custodes du pape François. Ce Rosaire était récité pour l’unité de l’Eglise catholique et la restauration de la messe traditionnelle dans le diocèse de Paris.

A l’issue du Rosaire, les fidèles ont pu échanger sur les dernières initiatives, notamment l’extension des chapelets devant les bureaux de l’archevêché de Paris 10 rue du Cloître Notre-Dame. Des veilleurs prieront désormais les lundis, mardis et jeudis entre 13h et 14h.

St-Georges de La Villette

Les fidèles ont aussi évoqué la visite de Mgr Thibault Verny à la paroisse St-Georges de La Villette (19e) où la messe traditionnelle était célébrée 3 fois par semaine avant son interdiction en septembre. Fait notable, Mgr Verny a accepté de rencontrer les paroissiens après la messe d’installation du nouveau curé. Les fidèles attachés à la forme extraordinaire ont saisi l’occasion pour demander au prélat le rétablissement des célébrations dans la paroisse. Ce à quoi Mgr Verny a dit qu’il en parlerait à Mgr Aupetit. Les fidèles de l’est parisien ont apprécié l’attitude cordiale de Mgr Verny lors de sa visite.

Rappelons qu’il y a deux semaines, lors de l’installation du curé de la paroisse St-Eugène – Ste-Cécile, Mgr Verny était resté confiné 45 minutes dans la sacristie avant de fuir par une porte dérobée afin d’éviter de rencontrer les fidèles. Un comportement qui avait stupéfait et consterné au-delà du cercle des paroissiens de St-Eugène.

Rosaire dimanche 24 octobre

La récitation du Rosaire sera reconduite à Notre-Dame du Travail dimanche 24 octobre à 18h. Les fidèles parisiens attachés à la Tradition sont invités à se joindre aux paroissiens de Notre-Dame du Travail pour un, deux ou trois chapelets selon leur possibilité.

De plus, le collectif invite les fidèles à se rendre ou à s’unir par la prière aux chapelets organisés pour la défense de la messe traditionnelle à la Basilique Ste-Clotilde (7e) lundi à 12h45, devant l’archevêché 10 rue du Cloître Notre-Dame (4e) entre 13h et 14h (L-M-J), mercredi au départ de l’église St-François-Xavier (7e) à 19h15, et samedi devant la nonciature apostolique (16e).

Ad Majorem Dei gloriam.

Collectif Paris Tradition 14e *

Dimanche 17 octobre 2021

paristradition[@]gmail.com

*Le collectif Paris Tradition 14 rassemble les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle de l’Eglise Catholique des paroisses Notre-Dame du Travail, St-Dominique, St-Pierre de Montrouge«