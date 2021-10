Saint-Georges de la Villette (Paris) : la mobilisation des fidèles continue

Ce mercredi à 17 heures avait lieu un nouveau chapelet pour le retour de la messe traditionnelle à Saint-Georges de la Villette – cette paroisse populaire de l’est parisien a fait les frais de l’entreprise de liquidation générale des messes traditionnelles à Paris entreprise par Mgr Aupetit, pour lequel la messe en latin semble devoir être réservée à l’Ouest parisien et aux riches. Ce nouveau chapelet a rassemblé plus de fidèles que la semaine dernière – sans doute trouvent-ils, à l’inverse de leur évêque, que la messe en latin est souhaitée et appréciée dans l’est parisien.

Le dernier communiqué de Paris Tradition 14e donne des nouvelles encourageantes quant au retour de la messe traditionnelle dans cette paroisse : « Les fidèles ont aussi évoqué la visite de Mgr Thibault Verny à la paroisse St-Georges de La Villette (19e) où la messe traditionnelle était célébrée 3 fois par semaine avant son interdiction en septembre. Fait notable, Mgr Verny a accepté de rencontrer les paroissiens après la messe d’installation du nouveau curé. Les fidèles attachés à la forme extraordinaire ont saisi l’occasion pour demander au prélat le rétablissement des célébrations dans la paroisse. Ce à quoi Mgr Verny a dit qu’il en parlerait à Mgr Aupetit. Les fidèles de l’est parisien ont apprécié l’attitude cordiale de Mgr Verny lors de sa visite ».

Une fois de plus, seule la mobilisation des fidèles permettra le retour de la messe traditionnelle, à Saint-Georges de la Villette et ailleurs, à Paris et dans d’autres villes. « Là où la messe n’est pas encore attaquée, il faut s’organiser au cas où elle peut l’être, et prier, prier, prier« , complète un fidèle de Nantes – où l’évêque Mgr Percerou semble lui aussi s’être lancé dans une « chasse aux tradis« que ses propres fidèles désapprouvent clairement, même lorsqu’ils ne se rendent qu’aux messes en rite ordinaire, « tout à fait en union de prières avec les fidèles parisiens qui luttent et prient pour retrouver leurs messes traditionnelles« .

Ce mercredi soir a aussi lieu à 19h15 un chapelet itinérant au départ de Saint-François Xavier, jusqu’à Notre Dame du Lys où la messe du mercredi soir a été rétablie par l’archevêque de Paris.