Ukraine : messe tridentine à Kamianets-Podolski pour la victoire de Khotyn

Ce 10 octobre, pour la première fois depuis la chute du Rideau de fer, une messe tridentine a été célébrée à Kaminets-Podolski dans l’ouest de l’Ukraine, en mémoire de la victoire de Khotyn contre les Ottomans en 1621. L’église était pleine, et la messe avait lieu en présence des officiels, mais aussi de l’évêque et du consul de Pologne.

Cette victoire qui marque un coup d’arrêt définitif à l’expansion ottomane vers le nord et l’est est une sorte de bataille de Lépante pour les chrétiens orientaux et une fête votive a été instituée dès 1623 le 10 octobre, pour commémorer la victoire militaire et le traité de paix entre la Pologne et l’empire ottoman qui a suivi; dès 1629, un office particulier a été établi.

En effet, après un mois d’assauts infructueux contre l’armée polono-lituanienne retranchée à Khotin (alors en Moldavie) renforcée des cosaques ukrainiens emmenés par le Hetman Sagajdachny, les ottomans ont du se résoudre à demander la paix, puis signer un traité où ils s’engageaient à ne plus dépasser le Dniestr.

Le Père Krzysztof Sheblja, Vicaire de la Basilique de Lviv de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, a célébré la messe chantée le vingtième dimanche après la Pentecôte – il s’agit du célébrant habituel de la messe tridentine à Lviv, en rite dominicain tridentin ; Roman Mikheyev, membre d’Una Voche Ukraine, a assisté en tant que chantre. Les parties chantées de la messe ont été interprétées par l’ensemble de Lviv « Patmos » sous la direction d’Andriy Shkrabyuk.

