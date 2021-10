Première incardination pour les 2è année du Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad).

Le 18 octobre 2021, en la fête de Saint-Luc et anniversaire d’érection canonique de la Fraternité Saint-Pierre, les séminaristes de 2è année du Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad) ont été incardinés pour l’année (l’incardination définitive ayant lieu au diaconat). Ces 16 séminaristes prendront la soutane et seront tonsurés ce samedi 23 octobre, comme leurs 17 confrères du séminaire Our Lady of Guadalupe (Denton, USA).

Avant l’office des vêpres, les séminaristes de deuxième année ont été incorporés pour un an dans la FSSP, alors que les autres renouvelaient aussi pour une année leur engagement. Délégué par le Supérieur général, l’abbé Patrick du Faÿ, l’un de nos fondateurs, a exhorté chacun à l’observance des traditions liturgiques et disciplinaires, dans l’amour de la Sainte Eglise.

