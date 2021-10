Où en est le dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X ?

Le 1er octobre dernier, le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a prononcé la leçon inaugurale pour l’année académique 2021/2022 à l’Université ecclésiastique San Dámaso de Madrid. En marge de cette prise de parole, le cardinal Ladaria a été interrogé par la revue espagnole Ecclesia sur l’état du dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X. Notre confrère Messa in Latino revient sur cet échange.

Depuis la publication de la Lettre Apostolique du Pape François sous forme de Motu Proprio sur la Commission pontificale Ecclesia Dei, les compétences de cette commission établie par Jean-Paul II sont passées à votre congrégation. Comment se passe le dialogue avec les Lefebvristes ?