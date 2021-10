10ème Pèlerinage Populus Summorum Pontificum les 29, 30 et 31 octobre 2021

Le 10è pèlerinage Populus Summorum Pontificum aura lieu dans une semaine à Rome :

– Comme de coutume désormais, nous débuterons le pèlerinage le vendredi 29 octobre, à 17h30, dans l’église Sainte-Marie des Martyrs du Panthéon, par le chant des Vêpres présidé par Mgr. Marco Agostini.

– Le lendemain, le samedi 30 octobre à 9h30, dans l’église Saint-Celse et Saint-Julien, Via del Banco di Santo Spirito, 52, non loin du Tibre, nous nous retrouverons pour une adoration du Saint-Sacrement présidée par Monsieur le Chanoine Antoine Landais.

– Puis, ce samedi 30 octobre, à 10h 30, de l’église Saint-Celse et Saint-Julien, nous partirons pour rejoindre la basilique Saint-Pierre, par le pont Saint-Ange et la Via della Conciliazione.

– Ce samedi 30 octobre, à 11h 30, dans la Basilique Saint-Pierre, à l’autel de la Chaire, sera célébrée par Mgr. Patrick Descourtieux la messe principale du pèlerinage.

– Et le dimanche 31 octobre, à 11h, à la Trinité-des-pèlerins, Piazza della Trinità dei Pellegrini, 1, sera célébrée par Monsieur l’Abbé Claude Barthe la messe de clôture de notre pèlerinage.