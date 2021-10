Fondés en 2005, les Missionnaires de la Miséricordes compte désormais 30 membres (dont 9 prêtres) suite à l’entrée de 3 jeunes en année de discernement.

La communauté est désormais implantée dans les diocèses de Fréjus-Toulon (Saint François de Paul à Toulon et Saint François de Paule de Draguignan), Lyon (Saint Georges à Lyon) et Strasbourg (Saint Louis à Strasbourg et Saint Joseph à Colmar). Soutenir les Missionnaires de la Miséricorde