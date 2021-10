Mgr Le Saux consulte ses diocésains

Communiqué du diocèse :

La publication mardi 5 octobre dernier du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), demandé par les évêques de France a bouleversé l’Eglise, les fidèles et de très nombreuses personnes. Ici ou là des rencontres sont mises en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’exprimer ; la parole se libère de plus en plus dans le cœur de beaucoup.

En vue d’alimenter le travail engagé par l’ensemble des évêques de France, Mgr Le Saux, évêque du Mans, souhaite entendre la parole des sarthois qui voudraient s’exprimer sur la manière dont ils reçoivent ce rapport. À cet effet il propose à ceux qui le souhaitent, chrétiens ou non, de répondre par écrit aux questions suivantes :

Quels ont été vos sentiments et vos réactions lors de la publication de ce rapport ? L’avez-vous lu ? Qu’en retenez-vous ? Si vous ne souhaitez pas le lire, pouvez-vous expliquer pourquoi ? Dans son rapport, la commission fait aux évêques une série de recommandations. Et vous, quelles seraient vos propositions, vos préconisations, vos souhaits pour l’Église de demain ?

Les réponses, personnelles ou de groupe, signées ou anonymes, sont à envoyer :

par mail à : [email protected]

par courrier postal à : Réception Rapport CIASE, Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans.