Paris : nouvelle manifestation pour la messe traditionnelle devant la nonciature, prochaine le 6 novembre

Ce samedi, une nouvelle manifestation pour la messe traditionnelle a eu lieu devant la nonciature apostolique. La prochaine aura lieu le samedi 6 novembre, au même endroit (14, avenue du Président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9) et à la même heure, midi.

Les organisateurs communiquent :

« Nous étions de nombreux catholiques pour cette quinzième manifestation pieuse devant la nonciature apostolique, ce samedi 23 octobre,

On note un frémissement à Saint-François-Xavier : la messe a été rétablie, non à Saint-François-Xavier, mais à Notre-Dame-du-Lys ; cependant, elle pourrait revenir à Saint-François-Xavier. En conservant pour l’instant la règle (absurde) qu’il a édictée – ne permettre que des célébrations de prêtres biritualistes – , d’autres interdictions pourraient être révisées par l’archevêché.

Debout devant les fenêtres du représentant du pape argentin, nous nous souvenons des manifestations hebdomadaires que faisaient les Mères de la Place de Mai (la Asociación Madres de la Plaza de Mayo), à Buenos Aires, tous les jeudis, pour faire condamner les responsables de la mort de leurs fils. Elles étaient 14 au début, bien plus nombreuses ensuite« .

Les nouvelles sont donc plutôt encourageantes à Paris où les fidèles se sont mobilisés et prient, dans leurs églises, de semaine en semaine, plutôt que de faire le dos rond et subir, dans l’optique d’hypothétiques négociations. Difficile d’ignorer les « clandestins » de la messe traditionnelle, surtout s’ils sont visibles et bénéficient de l’attention des médias.