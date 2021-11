Prier pour les âmes du Purgatoire en novembre

Début novembre est une période où il faut particulièrement prier pour les âmes du Purgatoire – et l’on peut obtenir des indulgences pour elles.

Le district FSSPX du Canada rappelle les actes indulgents à faire pour cela :

Du 1er au 8 novembre : visite d’un cimetière et prier pour les âmes du purgatoire.

Le 2 novembre : visite d’une église ou d’un oratoire, réciter un Notre Père et un Credo.

Une indulgence partielle peut être obtenue à tout moment en visitant un cimetière et en priant pour les âmes du purgatoire.

Il est recommandé de faire le Credo, Pater, Ave, Gloria. Et évidemment Requiem aeternam dona dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. (Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle brille sur eux. Qu’ils reposent en paix. Amen).

L’an dernier, pour éviter les rassemblements et donc les occasions de contamination, le Vatican avait étendu ces indulgences jusqu’à la fin de novembre, par un décret de la Pénitencerie Apostolique pour novembre 2020.