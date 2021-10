Etats-Unis : les vandalismes anti-catholiques se multiplient

Selon le comité épiscopal pour la liberté religieuse de la conférence épiscopale nationale catholique aux Etats-Unis, une centaine d’actes de vandalismes et de profanation ont visé les lieux de culte et sites de dévotion catholiques, depuis mai 2020 à octobre 2021.

«Ces actes de vandalisme, écrivent dans une note le cardinal Timothy M. Dolan et Mgr Paul S. Coakley -respectivement présidents des comités épiscopaux pour la liberté religieuse et la justice interne et le développement humain- , vont du tragique à l’obscène, de l’évident à l’inexplicable. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce phénomène ; cependant, il souligne le fait que notre société a grand besoin de la grâce de Dieu. Il ne s’agit pas de simples délits contre la propriété, ont-ils expliqué, mais de la dégradation des représentations visibles de notre foi catholique. Ce sont des actes de haine».

Vu le nombre d’attaques, de vols et de tentatives d’incendie qui frappent les autres religions chrétiennes aux Etats-Unis, le problème est profond et ne fait que s’aggraver, mais là encore, le président Biden préfère regarder ailleurs. Par idéologie ? Pour le « Columbus Day », l’ancienne commémoration du jour où Christophe Colomb a découvert l’Amérique (sans poser le pied aux Etats-Unis), des militants décoloniaux (woke) ont tagué une église catholique italienne construite à Los Angeles… en 1904 et un cimetière à Middletown dans l’Ohio.