Blois : la bibliothèque du Grand séminaire dispersée aux enchères

La maison Pousse-Cornet-Valoir de Blois a dispersé, ce 25 octobre dans l’après-midi, un fonds de livres provenant du grand séminaire de Blois. Le catalogue permet de constater que les ouvrages, répartis par lots de 6-8, étaient estimés entre 50 et 80 euros, sauf un certain nombre d’éditions rares (lots 100-146) estimées à plus de 100 euros pièce.

Un ouvrage rare, Mischna sive totius hebræorum juris, de Guuillaume Surenhuis (Amstelædami, Excudunt Gerardus & Jacobus Borstius, 1698-1703. 6 tomes en 5 volumes in-folio, vélin ivoire, double encadrement de filets estampés à froid ornant les plats, large fleuron central, dos à nerfs orné (reliure de l’époque)) est parti à plus de 1500 euros. De façon plus anecdotique un volume en grec estimé 30 euros (lot 151) a dépassé 500 euros.