Bretagne : la collection de la chapelle de Jean Pirche aux enchères

Ce 25 octobre, l’étude de maitre Cosquéric à Brest dispersait l’entier contenu de la chapelle de l’avocat et homme politique Jean Pirche, avec des objets qui se sont envolés, notamment un ensemble de bannières religieuses (plus de 300 €), divers reliquaires avec authentiques (de 100 à 600 € pièce), une navette avec cuillère en argent début XIXe (350€), un encensoir en argent (700€) et d’autres pièces, comme une tapisserie d’Aubusson du XVIIe, ou un Lion marchant en bronze d’Antoine Louis Barye (4900€).

Jean Pirche était conseiller général du canton de Pleyben (1985-2004) et maire de Lannédern dans le Finistère (1995-2008); en 1963, il avait été condamné à trois ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, puis avait continué sa carrière d’avocat, avant de partir pour la Bretagne dans les années 1980.

Selon son testament, la chapelle de Coat ar Roc’h où il vivait et où était installée sa collection d’art retournera au culte, une fois la collection dispersée – les fonds récoltés serviront à payer la restauration, la chapelle a en effet été cédée à une communauté religieuse qui a la charge de la faire revivre.