Quelque part en France : une église un peu moins à l’abandon recherche mécènes (Aube)

Le 17 septembre dernier, nous avions publié une vidéo faite par des explorateurs urbains dans une église de l’Aube, visiblement à l’abandon avec son mobilier religieux et ses autels. Après avoir identifié la commune – notamment grâce aux noms sur le monument aux morts – nous avons contacté mairie, évêché et responsables culturels et patrimoniaux pour nous enquérir du devenir de cette église et de la facilité avec laquelle des explorateurs urbains y pénétrant – heureusement, pour faire connaître son état à tous.

Nous écrivions alors :

« Dans cette vidéo, comme le thermomètre enfiévré d’un malade, ce n’est pas le fait que deux jeunes y soient rentrés qui surprend, mais :

– dans une église qui visiblement n’est plus affectée au culte, les objets du culte (chemin de croix, autels, matériel divers, croix…) semblent avoir été laissés en place, à la merci de profanations ou de dégradations

– les objets religieux, y compris des statues visiblement anciennes, XVIIIe-XIXe, des peintures etc. ont été laissés sur place à la merci de l’humidité, des vols, des déprédations, etc.

– l’église est certes sous étais et on voit des jauges datées, mais il ne semble pas y avoir eu d’autres travaux de sauvegarde

La commune disposant d’une autre église elle aussi fermée […] , l’on peut se demander si elle est dans le même état, voire pire.

D’où quelques questions :

– est il envisagé de refermer l’accès par lequel nos jeunes explorateurs sont passés, à savoir à la base d’un grand vitrail, et de sécuriser un peu mieux l’église pour la protéger des intrusions ?

– la paroisse, ou l’administration des Monuments Historiques, peuvent-ils s’accorder pour soustraire aux voleurs et aux dégradations du temps ou des gens les oeuvres classées et/ou liées au culte, retirer les reliques et les pierres d’autel si besoin est, évacuer les objets du culte précieux ou non ?

– est-il possible de sécuriser les vitraux ? [15-16e, d’après la base Palissy qui répertorie les objets protégés au titre des Monuments Historiques, dont les statues, retables, cloches… et les vitraux]

– est-ce que des travaux d’entretien courant, d’étanchéité (une chapelle a l’air touchée de plein fouet par des infiltrations derrière un retable) et surtout de restauration ont été prévus ou le seront sur cette église?

– quel est le statut légal de cette église, y compris au sujet de son affectation au culte ?«

La mairie concernée nous a répondu le 17 octobre courant :