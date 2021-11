Québec : un centre d’aide aux démunis dans une ancienne église

Et une de plus : le mouvement continu de désacralisation et de vente d’anciennes églises catholiques se poursuit au Québec. Cette fois c’est la paroisse sainte Marguerite d’Youville qui a vendu l’ancienne église saint-Marc, située avenue de Champlain à Shawinigan, Québec au centre Roland-Bertrand, fondé en 1893, et qui aide les plus démunis.

« La fournaise [chauffage] est à remplacer et la facture s’élève à près de 100 000$. La paroisse n’en a pas les moyens. On a donc décidé de vendre la bâtisse« , explique un représentant de la paroisse à la presse locale. L’ancienne église est vendue moyennant un versement de 37.000 dollars canadiens [25.845€] sur 13 ans, à 0% d’intérêt – c’est le loyer que l’association verse aujourd’hui pour les deux bâtiments qu’elle loue ailleurs en ville.

L’association prendra possession de l’ancienne église à l’été 2022, après avoir désamianté le bâtiment et refait le système de chauffage, donc, pour 400.000 dollars canadiens (279.400€).

La presse locale revient sur le démantèlement progressif de l’ensemble paroissial local – une situation que l’on retrouve partout ailleurs au Canada : « pour la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville, c’est un autre morceau du puzzle qui vient de tomber. Après la vente de l’église Saint-Pierre en 2019 et Saint-Marc maintenant, il ne reste plus que l’ancienne église Saint-Charles-Garnier sur le marché immobilier. Les églises Saint-Gérard-des-Laurentides et L’Assomption sont les seuls de la paroisse où des messes sont encore célébrées. « Ça va dans le sens du tournant missionnaire que l’évêché a pris en 2017 et qui consiste à s’occuper des démunis plutôt que des bâtisses », termine le marguillier Raynald Dubé« . C’est à dire que depuis 2019, trois églises sur cinq ont été désaffectées.