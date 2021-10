COVID : Lettre ouverte aux évêques de France

Laurent Aventin, PhD, Consultant indépendant en santé publique, spécialiste de santé mondiale et docteur en santé publique, a publié une lettre ouverte aux évêques de France en réponse à leur tribune sur la COVID publiée le 22 juillet dernier.

A lire ici. En voici le début:

Docteur en santé publique, j’ai travaillé depuis 25 ans sur les questions de santé mondiale et de renforcement des systèmes de santé dans les pays du Sud, avec une forte entrée sur l’accès aux médicaments pour les plus défavorisés avec la campagne d’accès aux médicaments essentiels de Médecins sans Frontières en 2000, sur les mécanismes innovants de financement des médicaments ou comme directeur d’une ONG spécialisée sur les partenariats publics-privés contre les maladies infectieuses. J’ai évolué dans le domaine de la recherche en santé, des opérations au sein d’ONGs, des Nations-unies ou encore du ministère des Affaires étrangères.

Catholique, j’ai été interpellé par la tribune des évêques de France publiée le 22 juillet 2021 qui prend position en faveur de la politique en matière de vaccination et de passe sanitaire. Sans colère ni orgueil, je réagis sur le fond comme sur la forme. Vous écrivez « la vaccination dont il est question est la réponse médicale disponible pour faire face à une épidémie qui risque de paralyser encore la vie économique mais surtout la vie sociale et les échanges d’affection et d’amitié ». Cette analyse m’inquiète particulièrement d’abord parce que ce n’est nullement l’épidémie de Sars cov-2 qui paralyse la vie économique et la vie sociale mais la réponse qui lui est apportée par les autorités sanitaires mondiales et françaises. Cette politique a affecté la vie sociale et économique et fragilise de nombreuses vies à commencer par la santé mentale de nos jeunes générations mais aussi des personnes âgées.