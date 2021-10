Deux séminaristes du Séminaire Our Lady of Guadalupe (FSSP à Denton) seront ordonnés prêtre pour l’un et sous-diacre pour l’autre. Mgr Fabien Bruskewitz, évêque émérite de Lincoln (USA), ordonnera prêtre l’abbé Elijah Mundattuchundayil, FSSP, et sous-diacre l’abbé Isaac Diaz Mendoza ce samedi 30 octobre en la cathédrale du Christ Ressuscité de Lincoln (Nebraska, USA).

Il s’agit du 10è prêtre ordonné pour la Fraternité Saint-Pierre cette année.

Confraternité Saint-Pierre