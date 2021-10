L’ennui des messes renvoie à une réforme liturgique mal ficelée

La Croix s’interroge sur la désaffection des catholiques non-pratiquants… Le père Nicolas de Bremond d’Ars, prêtre du diocèse de Paris, sociologue, chercheur associé au Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (EHESS), n’est pas vraiment un conservateur… Et il s’inquiète dans La Croix du rapport de la Ciase, qui pourrait éloigner des églises et de la messe encore plus de catholiques. Et donc il s’interroge encore sur les causes de la désaffection :

qui est responsable ? Par quel enchaînement de mauvaises décisions en est-on arrivé là ? Les facteurs de la baisse de la pratique se conjuguent au point qu’en isoler un revient à oublier leur entrecroisement.

Voilà les causes qu’il identifie :

On citera pêle-mêle l’ennui des messes, qui renvoie à une réforme liturgique mal ficelée aussi bien qu’à un monde culturel qui a profondément muté (l’authenticité s’est substituée à la vérité, par exemple) ; le développement de l’individualisme ; le message brouillé émis par l’Église romaine quant à la vie intime (sexualité, vie familiale) ; le cléricalisme. Et ainsi de suite.

Pour en tirer des conclusions, nous attendrons encore quelques décennies…