Paris : la messe du mercredi suspendue pour cause de vacances, les chapelets reprennent

Les jeunes fidèles de Saint-François Xavier à Paris ne lâchent rien : leur messe – que Mgr Aupetit a fini par rétablir, mais à Notre-Dame du Lys – suspendue pour cause de vacances, ils ont rétabli les chapelets du mercredi soir, à 19h10, et étaient hier une trentaine.

Un nouveau chapelet aura lieu mercredi prochain à 19h10, avant la reprise des messes – et donc des chapelets itinérants de Saint-François Xavier à Notre-Dame du Lys.

Quant aux veilleurs, ils continuent de prier devant l’archevêché pour la paix liturgique, l’unité de l’Eglise et le retour de la messe traditionnelle dans les églises parisiennes (et d’ailleurs) tous les lundis, mardis et jeudis de 13 à 14h, rue du Cloître Notre-Dame.