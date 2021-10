Des immigrés dans l’église de Briançon

Après une première nuit passée à l’église Sainte Catherine, environ cinquante immigrés étaient encore à Briançon mardi soir, selon l’évêque de Gap Mgr Xavier Malle. Ils étaient près de 200 d’abord réfugiés dans la gare, avant d’être accueillis dans l’église !

L’évêque de Gap Mgr Xavier Malle a autorisé tous ces immigrés à se réfugier dans l’édifice pour des raisons « humanitaires ».

« À Briançon, il fait déjà froid, et on ne peut pas laisser les gens dormir dehors. Ils ne voulaient pas passer une deuxième nuit dans la gare qui n’était pas très chauffée ».

Pour la plupart, ce sont des hommes jeunes.. Où sont les femmes et les enfants ?

Ce sont principalement des Afghans et des Iraniens.

« Avec seulement deux toilettes dans les salles paroissiales à côté, ce n’est pas durable même s’il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour faire le petit-déjeuner, apporter des couvertures, le repas du midi. On souhaite que ça s’arrête le plus tôt possible en réalité ».