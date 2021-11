Le Monde donne ses consignes aux évêques

Dans un éditorial en accès libre et non signé, Le Monde ne fait pas seulement des recommandations, mais formule des exigences aux évêques de France :

L’Eglise ne peut en rester là : elle doit remédier aussi à l’« excessive sacralisation de la personne du prêtre » dénoncée par le rapport Sauvé, et à la marginalisation des laïcs en général et des femmes en particulier. Certaines des évolutions souhaitables supposent une réforme du droit canon, et donc une volonté du Vatican. Mais l’Eglise de France devrait donner l’exemple en engageant, avec les laïcs, une réflexion sans tabou sur leur implication dans la prise de décisions, sur l’exclusion des femmes du sacerdoce et sur la sexualité.

Le piège se referme. Il faut rappeler que la CIASE s’est formée à la suite de la création d’une commission parlementaire de gauche et d’extrême-gauche qui s’est auto-saisie en 2018, à la suite de la crise au sein de la communauté St Jean. L’épiscopat, sous la pression du procès du cardinal Barbarin, s’est plié à l’exercice en demandant à une commission pseudo-indépendante afin d’éviter une commission parlementaire. Sauf que cette commission comprend un certain nombre de pseudo-experts du gender, de militants LGBT et de personnalités progressistes, à commencer par son président, qui a justifié la mise à mort de Vincent Lambert.