La Fraternité Saint-Pierre en 2021

La Fraternité Saint-Pierre vient de publier ses ‘statistiques annuelles’. La Fraternité Saint-Pierre compte 526 membres dont 341 prêtres, 185 séminaristes (dont 17 diacres). Les prêtres desservent 147 diocèses pour 259 lieux de cultes dont 47 paroisses personnelles.

Nombre de membres au 1er janvier

♦ total des membres ♦ prêtres définitivement incorporés ♦ séminaristes (diacres inclus)

Nombre de séminaristes (sans les diacres)

Avec 185 séminaristes (168 séminaristes et 17 diacres), les effectifs des deux séminaires (et de la maison de discernement de Sydney) sont au plus haut depuis la fondation en 1988. En septembre malgré le contexte particulier, plus de 50 jeunes ont fait leur entrée dans les séminaires de la Fraternité.

33% des membres sont de nationalité Américaine (176), 24% sont de nationalité Française et 10% de nationalité Allemande.

