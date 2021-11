Assemblée plénière des évêques de France (CEF) : point d’étape à mi-parcours

Évêques de France, nous avons reçu le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, le 5 octobre 2021, qui met sous nos yeux l’ampleur des violences et agressions sexuelles commises dans l’Église catholique en notre pays. Bouleversés et accablés, nous comprenons et nous partageons le trouble et l’inquiétude ainsi que la colère que suscite l’institution ecclésiale qui n’a pas su voir ces terribles faits ni les dénoncer, et qui n’a pas prêté attention aux personnes victimes ni à leur souffrance.

Ce rapport rend témoignage aux personnes victimes dont il reconnaît pleinement la parole. Courageusement, ces personnes sont devenues les témoins du drame subi, des souffrances endurées et des combats qu’elles mènent sur leur chemin de vie. Elles ont été victimes de la trahison inexcusable et intolérable d’évêques, de prêtres, de diacres, de religieux et de laïcs chargés de l’Évangile. Ces violences ont une dimension systémique au sens où elles ne sont pas seulement le fait d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l’Eglise catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés.

La première obligation de l’Église catholique contractée vis-à-vis des victimes est la reconnaissance de sa responsabilité institutionnelle, outre la responsabilité propre des auteurs des abus sexuels. Sa responsabilité est engagée vis-à-vis des personnes victimes, de la société et de Dieu. La reconnaissance de cette responsabilité, engagée depuis plusieurs années et en particulier lors de l’Assemblée des évêques de mars 2021, entraîne un devoir de justice et de réparation qui ouvre la possibilité de demander pardon en vérité. À la suite de Jésus, nous ferons tout notre possible en demandant à ceux et celles qui sont blessés : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51).