L’abbé Philippe Le Chaffotec nommé official de la Congrégation pour le Clergé

Message de Mgr Denis Moutel :

Je suis heureux de vous annoncer la nomination de l’abbé Philippe LE CHAFFOTEC comme official de la Congrégation pour le Clergé à Rome.

Après avoir été membre des équipes animatrices des séminaires Saint Yves de Rennes et des Carmes à Paris de 2003 à 2021, voici qu’il est appelé au soutien et à l’accompagnement des séminaires et de la vie des prêtres dans le monde entier, notamment pour les pays francophones.

Je le remercie pour sa disponibilité à l’appel que je lui ai transmis de la part du Saint-Siège.

En le portant dans notre prière, nous souhaitons à Philippe un bon accomplissement dans cette nouvelle mission et nous serons heureux de le saluer à Rome à l’occasion de tel ou tel pèlerinage.

Avec mes salutations fraternelles.

+ Denis MOUTEL

Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier