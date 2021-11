Rome: interdiction des autres sacrements traditionnels dans les paroisses tridentines

C’est une triste nouvelle pour les paroisses romaines qui suivaient la forme extraordinaire du rite romain. C’est en effet ce qui ressort d’une lettre du cardinal Angelo de Donatis, actuel vicaire de Rome. À l’exception de la messe traditionnelle qui pourra être dite dans les églises habituelles, il ne sera donc plus possible de célébrer les autres sacrements selon les anciens rituels, qu’il s’agisse du mariage ou du sacrement de pénitence.

Par ailleurs, lors du Triduum pascal, les célébrations de ces trois jours ne pourront plus se faire selon la forme antérieure – ou selon les formes antérieures – à la réforme de 1969.

Sous les réserves indiquées quant à la Semaine sainte, seule la messe pourra donc être dite selon la forme antérieure aux réformes des années soixante (même si le missel de 1962 est aussi un missel conciliaire en ce sens qu’il a été dit par les Pères du Concile…).

Plus de mariage ou de confession selon la forme antérieure au rituel postconciliaire, mais curieusement, il sera toujours possible de recevoir ces sacrements selon les rites traditionnels dans les communautés de la Fraternité Saint-Pie X…

The extraordinary irony here is . . . if this is what really happens, you could licitly obtain baptism, confession or marriage in the traditional rite at the SSPX's Rome house at Albano Laziale, but 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙁𝙎𝙎𝙋 𝙥𝙖𝙧𝙞𝙨𝙝.

Just think about that.

