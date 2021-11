Marché de Noël 2021 : Ecole Charles de Foucauld (Saint-Maur) le 20 novembre 2021

Fondée en 1995 à Saint-Maur des Fossés (94) par Melle d’Armaillé qui en est toujours la directrice, l’Ecole Charles de Foucauld Sainte Jeanne d’Arc compte une centaine d’élèves. Des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre assurent une présence sacerdotale régulière. L’Ecole vous invite à son marché de Noël le samedi 20 novembre 2021

Les mamans ont 1 000 talents et vous proposent leurs créations :

Atelier des mamans : décorations, déguisements, crèches, bougies, couronnes de l’Avent, santons, cartonnage, caisses à jouets, carterie, jeux de société, layette, bijoux.

Epicerie fine : confitures, vins d’orange et de noix et petites douceurs maison.

Auberge Saint-Nicolas : vin chaud, thé de Noël et gourmandises à emporter.

