Marché de Noël à la paroisse Saint-Roch 27 et 28 novembre (Paris)

L’institut de la maison de Bourbon, le mémorial de France à Saint-Denys et d’autres associations organisent un marché de Noël à Saint-Roch (Paris) les 27 et 28 novembre prochains, de 14h30 à 17h et de 10 à 17h respectivement.

Le duc de Bouffremont dédicacera le livre « Souvenirs ». Des médailles de Louis XVI, santons, bijoux, aquarelles de saints, eaux de vie du prince de Bouffremont, vins fins, travaux de couturière, décorations de Noël et autres seront proposés à la vente.

Paroisse Saint Roch – Marché de Noël 27 et 28 novembre 2021