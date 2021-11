Journalisme: le Pape a-t-il récompensé un courtisan ?

Samedi dernier, le Pape François a honoré hier deux journalistes dont la spécialité est le Saint-Siège. Deux « vétérans » qui ont eu l’occasion de suivre plusieurs Papes dans leurs voyages et qui, visiblement, ont côtoyé le Pape au point de créer une complicité. Phillip Pullella couvre ainsi le Vatican pour l’agence Reuters. Mais plus qu’informer, il lance souvent des piques contre ceux qui émettent des doutes sur le pontificat actuel ou, tout simplement, sur ceux ne sont pas dans la « ligne »… On présentera au lecteur quelques tweets « partisans ».

Philip Pullella fait ainsi de la publicité pour Joe Biden qui aurait reçu du Pape le feu vert pour communier à la messe, alors qu’il soutient fermement l’avortement. Les propos sont controversés et, à ce jour, il est impossible de dire s’ils sont authentiques.

Biden takes communion, where he and his wife Jill attended Mass at Rome's American community church a day after meeting Pope Francis, who Biden said told him he was a "good Catholic" who could receive the sacrament. @jeffmason1 https://t.co/3K7TcbY2mB pic.twitter.com/xZQytzFMV8

On le voit aussi relativiser des propos tenus par le futur Jean-Paul II qui estimait en 1976 que « nous sommes maintenant face à la confrontation finale entre l’Église et l’anti-Église, de l’Évangile contre l’anti-Évangile » :

You mean it happened 46 years ago and we all missed it? He may have changed his mind after his election because during the nearly 100 trips I did with him, I do not recall him being so pessimistic. He was actually pretty positive about the future. https://t.co/G11UW0MzSr

— Philip Pullella (@PhilipPullella) October 31, 2021