Une trentaine d’évêques en désaccord avec les résolutions de la CEF

Anne Le Pape relève dans le quotidien catholique Présent :

Dans les divers comptes rendus de l’assemblée plénière des évêques de France ayant adopté à Lourdes des résolutions pour répondre au « rapport Sauvé », on a peu fait remarquer que le vote final ne rassemblait qu’un peu plus des trois quarts de « oui ». Ce qui signifie que, sur les 120 évêques français environ, pas loin d’une trentaine ont montré leur désaccord, un chiffre plus large que celui qui regroupe les évêques connus comme plus ou moins « traditionnels ».