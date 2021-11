CIASE : Marie Derain de Vaucresson en visite à la paroisse Saint-Pierre de Montrouge

La présidente de la nouvelle « Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation » de la CIASE se déplace dans les paroisses à la rencontre de paroissiens.

On m’informe que la paroisse St Pierre de Montrouge convie les paroissiens à une réunion « Présentation du rapport de la CIASE et des suites données par les évêques de France à l’issue de leur assemblée à Lourdes ». Ce sera le 1er décembre avec Mme Marie Derain de Vaucresson, juriste, cadre du Ministère de la Justice et ancienne défenseur des enfants, adjointe au Défenseur des Droits de 2011 à 2014, nouvelle présidente de cette Institution.

Le lieu est au Centre Paroissial 9 passage Rimbaut, salle Jean XXIII. La date : 1er déc. 20h30