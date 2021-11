Abus du clergé : faut-il rendre d’actualité le rite de dégradation des ordres ?

Un liseur du Forum Catholique a partagé et traduit le rite de dégradation des ordres, une cérémonie publique où étaient publiquement retirés aux membres du clergé – y compris des évêques – qui s’étaient rendus coupables d’abus graves les insignes visibles de leur fonction et les capacités de bénir ou d’oindre.

On trouve mention d’un tel rite dans un texte du XIVe trouvé par les archives départementales d’Avignon et qui fait l’objet d’une étude détaillée. Par ailleurs il existait d’autres rites de dégradation publique, pour d’autres fonctions ou sacrements (diacre, sous-diacre, acolyte, exorciste, lecteur, tonsure), les rites étant faits successivement depuis la dégradation de l’épiscopat ou du presbytérat vers les ordres mineurs, pour dépouiller visiblement le fautif de tous les sacrements.

Si une dégradation publique pourrait pousser les clercs tentés à plus de prudence et les responsables (clercs ou laïcs) à plus de réactivité et d’écoute, l’Eglise ne disposant plus de mesures de contraintes, « il faudra que le rite supplée à la peine« , nuance un liseur, pour que le fautif ne se défile pas.

Degradatio ab ordine pontificali

Si le degradé est un archevêque, l’évêque dégradant retire le palium de l’archevêque en disant:

Le dégradant retire ensuite l’anneau épiscopal du dégradé en disant:

Ensuite le servant donne au dégradé une crosse que le dégradant lui arrache des mains juste après en disant:

Ensuite, le servant retire au dégradé les gants épiscopaux puis le dégradant frotte légèrement avec un couteau ou un morceau de verre les pouces et les mains du dégradé en disant:

Ensuite, avec le même couteau -ou bout de verre- le dégradant frotte légèrement la tête du dégradé en disant:

Degradatio ab ordine presbyteratus:

Le servant place une patène et un calice dans les mains du dégradé, que le dégradant lui arrache ensuite des mains en disant:

Suivent ensuite les dégradations de tous les ordres mineurs, puis le dégradé est remis aux autorités civiles.