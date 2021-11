Notre-Dame du Travail (Paris 14e) : chapelet pour le retour de la messe traditionnelle, ici et ailleurs

Ce dimanche à 17h45 aura lieu à Notre-Dame du Travail un chapelet à la lueur des cierges devant l’église du même nom, pour le retour de la messe traditionnelle – supprimée le 5 septembre dernier par Mgr Aupetit, archevêque de Paris, tout à son entreprise de liquidation générale des messes traditionnelles dans le diocèse de Paris – et pour le retour des messes et la paix liturgique dans les autres diocèses éprouvés par les persécutions contre les fidèles des messes tridentines, notamment Nantes et Grenoble.

Les organisateurs communiquent : « CHAPELET à la lueur des cierges devant l’église NOTRE-DAME du TRAVAiL, 59 rue Vercingetorix Paris 14e, ce dimanche 21 novembre 2021 à 17h40. Nous prierons pour le rétablissement de la messe traditionnelle dans la paroisse, ainsi que pour nos frères éprouvés des diocèses de Grenoble, Nantes et Versailles. Venez nombreux avec vos cierges pour un max de visibilité. A dimanche. N’hésitez pas à partager ! «