Le groupe Scolaire Saint-Dominique du Pecq (78) vous invite à son Marché de Noël le samedi 27 novembre de 10h00 à 19h00. Le Marché en ligne est ouvert du 20 novembre au 11 décembre.

Le Groupe Scolaire Saint-Dominique a été fondé par un groupe de parents en 1992. L’aumônerie est assurée par des prêtres de l’Institut du Christ Roi. Saint-Dominique est le plus gros groupe scolaire indépendant avec 37 classes et 833 élèves (collège et lycée non mixte).

Ecole Saint-Dominique (Le Pecq)