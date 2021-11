Nantes : Foi et Tradition mobilise dimanche 28 devant la cathédrale

Comme l’an dernier pour le premier dimanche de l’Avent, les catholiques nantais vont manifester. Mais cette fois, ce n’est pas l’Etat qui s’assied sur la liberté de culte et interdit les messes, mais leur propre évêque.

L’association Foi et Tradition – qui représente notamment les fidèles de l’église Saint-Clément (FSSP) à Nantes, mais pas que – a émis une supplique à Mgr Percerou, évêque de Nantes, afin qu’il retire son décret d’application de Traditionis Custodes qui, de facto, interdit toutes les messes et toutes les cérémonies en rite tridentin ailleurs qu’en l’église Saint-Clément de Nantes, y compris les messes tridentines des estivants qui étaient assurés par les curés de paroisses à Guérande (la Madeleine) et Pornic (le Clion) depuis des années.

A ce jour Mgr Percerou a refusé de recevoir l’association et pis, a refusé tout dialogue avec des laïcs, indique Foi et Tradition : « la réponse de Monseigneur PERCEROU vient de nous parvenir après plus d’un mois. Il rejette l’intégralité de notre supplique et annonce même un refus de considérer des laïcs comme interlocuteurs« .

Et ce, à rebours de ses confrères évêques et même du Pape qui veulent plus de synodalité dans l’Eglise – et donc plus de dialogue et plus d’implication des laïcs. Mgr Percerou serait-il un « tradi » qui s’ignore ?

Elle annonce sa mobilisation ce dimanche sur le Forum Catholique : « Si 612 personnes ont déjà signé la supplique à Monseigneur PERCEROU pour qu’il retire son décret, l’association FOI ET TRADITION répond à l’appel de ses adhérents.

Rassemblement dimanche 28 novembre à 11 h 30 sur le parvis de la Cathédrale pour témoigner de notre attachement à la liturgie traditionnelle et pour réciter le Chapelet. Que Notre Dame éclaire notre évêque pour qu’il éteigne la guerre liturgique« .