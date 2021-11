Les Dominicaines du Saint-Esprit se retirent de leur école Saint Joseph de Draguignan

Les Dominicaines du Saint-Esprit se retirent de l’école Saint Joseph de Draguignan à partir de la rentrée prochaine. En 2019, elles avaient fermé leur classe de classe et accueilli L’école (mixte, sauf classes de CM) et le lycée (filles) compte aujourd’hui 220 élèves. Malgré l’arrivée de la communauté de plusieurs novices, les Mères ne sont plus en capacité de gérer d’assurer leur présence dans leur 5 établissements. Les Mères avaient fondé cette école en 1985.

COMMUNIQUE DES DOMINICAINES DU SAINT–ESPRIT

Samedi 20 novembre 2021



Ce communiqué s’adresse spécialement à vous tous qui êtes attachés à notre Institut et qui êtes préoccupés des différents événements qui le concernent.

La présence parmi nous de plusieurs novices est un signe d’espérance pour lequel nous rendons grâce ; il nous faut pourtant constater que nous sommes moins nombreuses et que la moyenne d’âge des Sœurs de l’Institut augmente, ce qui implique un certain amoindrissement de nos forces.

Nos Constitutions précisent que, dans notre Institut, «les maisons seront fondées, ou restreintes ou fermées, en fonction du nombre de sœurs, de telle sorte que, dans chaque maison de la Sodalité, la vie régulière puisse être exactement observée, particulièrement quant à la célébration de l’office divin et l’étude de la vérité sacrée, selon les Constitutions. »

C’est à la lumière de ces éléments de notre règle de vie que nous avons entrepris une réflexion.

En effet nous sommes soucieuses de pouvoir continuer à mener dans nos maisons une vie conforme à nos Constitutions, particulièrement pour l’office divin et l’étude. Nous voulons rester activement présentes dans nos écoles, même si les sœurs pleinement engagées dans l’œuvre apostolique au sein des écoles de l’Institut sont moins nombreuses. Nous tenons à garder notre identité et le caractère propre de nos écoles. C’est pourquoi, après avoir pris le temps de la réflexion, et de la prière, nous avons pensé qu’il était devenu nécessaire de « resserrer nos rangs », quelque difficile que cette décision puisse être.

Concrètement, cela revient à nous retirer d’une de nos écoles, au moins temporairement (mais c’est un temporaire qui devra malheureusement se compter en années). Nous quitterons notre école Saint–Joseph à Draguignan, à partir de septembre prochain, comme nous en avons informé les professeurs, les parents d’élèves et les employés.

Cette mesure douloureuse permettra de renforcer la présence des mères dans nos autres maisons et ainsi consolidera les écoles, où nous pourrons être plus nombreuses à enseigner et à nous mettre au service des élèves et de leurs familles.

Pour St–Joseph, nous allons travailler à déterminer comment maintenir la présence de l’Institut sous une autre forme dans le primaire, de manière à conserver à l’école son caractère dominicain, selon notre charisme. Une réflexion est en cours, en lien très étroit avec Mgr Rey, évêque du diocèse, qui a nommé délégué épiscopal un des membres de son conseil pour accompagner cette transition : il s’agit d’étudier comment le Primaire, avec les professeurs laïcs qui y enseignent, pourra continuer son activité dans le même esprit malgré le départ de la communauté. En effet, en pensant aux familles concernées, nous sommes très préoccupées de ce que cette possibilité d’école hors contrat à Draguignan puisse demeurer. Quant aux lycéennes qui le souhaiteront, nos autres établissements les accueilleront en priorité, et avec grande bienveillance.

Le collège Charles de Foucauld, hors contrat lui aussi, et accueilli actuellement pour la deuxième année dans nos locaux dracénois, pourra rester locataire des bâtiments et continuer ainsi à proposer cette offre aux familles.

Conscientes de la difficulté dans laquelle nous mettons bon nombre de familles, de professeurs et de salariés, nous confions cette nouvelle étape pour notre Institut à votre prière, nous vous assurons de la nôtre pour vous–mêmes et vos familles.

MM de St Charles et le Conseil