Quand La Croix parle enfin de l’affaire « Aupetit »

Depuis mardi dernier, c’était le grand silence. Non de la part de la presse profane. Mais de la presse religieuse, qui, il y a un mois, n’avait pas hésité à relayer à grand renfort le rapport de la CIASE. Quitte à demander des réformes au sein de l’Église, souvent au mépris de sa doctrine et de la Tradition bimillénaire. Or ce n’est que depuis vendredi après-midi que La Croix parler de l’ «affaire » Aupetit. Visiblement, dans certaines rédactions, on a dû être gêné par cette polémique… Mais maintenant, on comprend qu’il y a urgence à parler sous peine de déni.