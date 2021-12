Péronne (80) : une église Art Déco désaffectée de 1932 à vendre

Les récents remous autour de la vente des vitraux de l’église Sainte-Thérèse de Saint-Quentin – que la Tribune de l’Art a réussi à faire annuler, tandis que l’avenir de l’église, promise à la démolition, se dégage, permettent de rappeler que d’autres églises Art Déco sont en péril, et pour certaines, à vendre.

Le Figaro Immobilier indique ainsi qu’une ancienne église proche de Péronne, dans le nord de la Somme, qui date de 1932, désaffectée et qui a déjà servi de boutique, est à vendre : « si l’édification de l’église a marqué la renaissance de ce village de la Somme, une région gravement meurtrie par la grande guerre, le culte n’y a été pratiqué que jusqu’en 1979, soit une grosse quarantaine d’années. Le lieu a été oublié et abandonné pendant plus de 30 ans avant un premier rachat. Il reste encore bien du travail pour faire revivre ses fresques à la fois naïves et d’inspiration romane. Avec ses 180 m² habitables et ses 2500 m² de terrain, ce site posé dans un beau cadre de nature de la Somme est proposé pour 390.000 euros« .

On trouve une description et des photos sur le site de l’agence immobilière – l’église bâtie en brique, dédiée à Saint-Denis comme l’édifice historique du XIe qu’elle remplace a gardé même ses cloches : « l’entrée se fait par un perron en pierre qui permet d’atteindre la grande porte. Une fois franchi le seuil, la nef dépourvue de déambulatoire impressionne non par sa taille, mais par la charpente apparente de couleur claire en forme de coque de bateau. C’est une charpente en béton (prouesse architecturale pour l’époque) qui a pourtant des allures de structure en bois avec ses immenses jambages. […] un carrelage en carreaux de ciment décoré et coloré, la brique, de nombreuses ouvertures par les baies latérales et surtout les décors peints apportent une vraie beauté au lieu. Les fresques à la fois naïves et d’inspiration romane illuminent la nef, en particulier dans le cœur avec les quatre évangiles« .