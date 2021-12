Paris : l’affaire Mgr Aupetit, une occasion de plus d’attaques contre le célibat sacerdotal

Ce sont désormais ceux qui sont dans l’erreur qui demandent à ceux qui sont dans le vrai de faire amende honorable – le service public donne ainsi la parole à un prêtre défroqué qui a créé une association, Plein Jour, pour s’attaquer au célibat sacerdotal. Il prétend qu’un prêtre sur deux ne le respecte pas. C’est le même raisonnement qui dit, puisqu’il y a des voleurs, légalisons le vol et interdisons la propriété privée.

Sur le service public, il affirme donc, toute honte bue : « C’est un séisme, l’Église va perdre un certain nombre de serviteurs », a regretté vendredi 3 décembre sur franceinfo l’ancien prêtre Bernard Chalmel, après l’acceptation par le pape de la démission de l’archevêque de Paris Michel Aupetit, suite aux révélations de l’hebdomadaire Le Point sur une possible relation « ambiguë » entretenue avec une femme, en 2012. » Démission qui serait due à une relation avérée, fait entendre Famille Chrétienne qui contredit quelque peu la version officielle.

Et Bertrand Chalmel de dénoncer « une véritable chape de plomb sur la morale sexuelle dans l’Église, une omerta », « l’institution prime d’abord, avant les personnes ». [Le célibat] été imposé au XIIe siècle, pour des raisons financières, politiques, morales. Et aujourd’hui, le célibat n’est plus crédible, défendable dans le monde sécularisé dans lequel on vit. »

Cela dit, il faudrait savoir en quoi un évêque qui sabre des messes traditionnelles, jette des laics et des prêtres en pâture à l’opinion publique – même quand il n’y a pas de faute ni de raisons pour des poursuites pénales, ignore délibérément ses fidèles, s’attaque aux fidèles qui défendent la liberté de culte, etc, est « un serviteur de l’Eglise » qu’il serait risqué de perdre ?

Après avoir ouvert trop de fronts à la fois et s’être braqué avec tout le monde, Mgr Aupetit a été liquidé comme il pensait liquider les autres : avec pertes, fracas et rapidement. Sur le Forum Catholique, un liseur conclut : « en tout cas [Monseigneur] Aupetit a perdu son bras de fer avec les Tradis, son bras de fer avec les progressistes, son bras de fer avec les financiers, son bras de fer avec les Bernardins, son bras de fer avec Auteuil Neuilly Passy, son bras de fer avec ses vicaires, son bras de fer avec ses prêtres... »