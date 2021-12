Zemmour : « la Bretagne est une terre catholique qui a toujours eu avec l’État central une relation particulière »

Après une tournée en Bretagne à moitié plantée (pas de salle à Vannes, changement de dernière minute à Nantes puis troubles causés par l’extrême gauche…) et une entrée en campagne chahutée, Éric Zemmour a accordé une interview au site d’information breton Breizh-Info.

« La Bretagne a une place à part dans notre géographie et dans notre histoire de France. C’est la région de la terre et de la mer qui, pour un Parisien, évoque d’abord les cartes postales qui relèvent presque du folklore : la cité-close de Concarneau, les mégalithes de Carnac, Gauguin à Pont-Aven, le granit rose de Lannion, la forêt de Brocéliande et le Golfe du Morbihan. Mais la Bretagne c’est aussi, pour celui qui aime l’histoire, vous l’avez dit, une terre catholique qui a toujours eu avec l’État central une relation particulière. Cela ne date pas d’hier, et je n’oublie pas qu’il a fallu un mariage – celui de Charles VIII avec Anne de Bretagne – pour que la Bretagne entrât de plain-pied dans le royaume de France.

Pourtant, c’est en Bretagne que les Français ont jusqu’au bout refusé d’abandonner leur roi et leurs traditions. Cela me touche profondément. J’aime cette Bretagne-là et ses personnages aussi héroïques que tragiques. Je pense à Cadoudal, d’abord partisan de la Révolution française, puis commandant de l’armée catholique et royale de Bretagne et qui ira jusqu’à organiser un attentat contre Napoléon« .

Suite sur Breizh info

Néanmoins il en faudra probablement plus pour séduire les Bretons, qui en bons marins savent se méfier des sirènes… Et puis il lui faudra trouver une carte postale nantaise qui ne soit pas une Une du Point.