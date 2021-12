Nantes : nouveau chapelet d’espérance des fidèles de la messe traditionnelle

Ce dimanche 5 décembre après 11h30, près de 75 fidèles de la messe traditionnelle se sont à nouveau réunis pour un chapelet d’espérance et d’unité dans les jardins de la Psalette, à l’appel de l’association Foi et Tradition. Le chapelet a été clos par les chants de la chorale de Saint-Clément et un vin chaud.

« La situation s’est apaisée à Saint-Clément« , a expliqué Marc Billig, « mais nous devons reter vigilants. Qu’en est-il sur la côte [la Madeleine de Guérande et le Clion] ainsi que pour les sacrements ? Nous devons montrer notre unité et notre détermination« .

Les fidèles ont aussi prié pour le repos de l’âme de l’abbé Jean-Louis Pilnière, décédé dans la nuit du 27 au 28 novembre, qui desservait ces dernières années la chapelle de la Maillardière aux Sorinières, « qui a beaucoup soutenu les jeunes et les familles dans les années 1990 à Nantes« . Par ailleurs, « nous prions pour notre diocèse, notre évêque Mgr Percerou, et que notre communauté reste unie« , a expliqué Marc Billig.

L’initiative sera répétée les deux prochains dimanches, à 11h15, au même endroit.