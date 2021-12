« Commérages » sur Mgr Aupetit: malaise sur les propos explicites du Pape

Les propos du Pape François tenus hier sur les « commérages » relatifs à Mgr Aupetit, mais qui ont conduit à accepter la démission de l’archevêque de Paris, ont suscité des commentaires assez vifs. Car cette fois-ci, le Pape a été dissert sur les comportements à l’origine desdits commérages, quitte à décrire ce qui était reproché à Mgr Aupetit. Même la presse la moins hostile au Pape François comprend difficilement les propos du souverain pontife. C’est le malaise général. Et cette fois-ci, il devient difficile d’être bienveillant…

C’est ainsi le cas d’Isabelle de Gaulmyn de La Croix:

Pour la chroniqueuse Eugénie Bastié, le fait pour le Pape de distiller des « rumeurs » en parlant de « massages » est « consternant »:

Il en va de même pour l’historien Christophe Dickès qui déplore que le Pape ait agi « sur fond de rumeur »:

🤔 On parle du rôle des laïcs dans l'Eglise. On peut ajouter un chapitre sur le rôle de la rumeur. On se frotte les yeux. On hallucine. Mais non. Le pape a agi non pas sur le fondement de la vertu de justice mais sur fond de rumeur. A quand une jurisprudence #Aupetit ?

— Christophe Dickès ن (@Ch_DICKES) December 6, 2021