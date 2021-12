Prières pour Christian Marquant

Chers Amis d’Oremus – Paix Liturgique Notre cher Président, Christian Marquant, a été récemment hospitalisé pour cause de Covid et placé, depuis la nuit dernière, en coma artificiel, ce qui permet aux médecins de tout mettre en œuvre pour qu’il reprenne le dessus. Son état de santé est donc très préoccupant et nous faisons appel à vos prières pour demander sa guérison. Vous connaissez tous sa générosité extrême en tout ce qu’il fait, et spécialement dans son engagement de Soldat du Christ au service de la messe traditionnelle. Nous vous demandons pour lui la charité de vos bonnes prières, la générosité d’un peu de votre temps pour demander son rétablissement. Que la Sainte Vierge lui vienne en aide ! Merci sincèrement, et soyez assurés de toute notre amitié in Christo. Paris, 1ères Vêpres de l’Immaculée Conception Les bénévoles de l’association Oremus – Paix Liturgique